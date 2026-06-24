Ярославский вуз вошел в топ вузов с самыми высокими зарплатами выпускников

В исследовании принимают участие государственные и коммерческие вузы: классические и профильные технические университеты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ярославский демидовский университет занял 17-е место в топе российских вузов, выпускники которых получают самые высокие зарплаты, работая в IT-сферах. Средний размер зарплат молодых специалистов составляет 155 тысяч рублей в месяц. При этом 64% выпускников остаются работать в Ярославле.

Топ, составленный сервисом по поиску работы SuperJob и госкорпорацией «Роскосмос», возглавляет МФТИ, выпускники которого в среднем получают 350 тысяч рублей в месяц. На втором месте ИТМО и МИФИ – по 300 тысяч. На третьем месте – МГУ, Бауманка и ВШЭ – по 290 тысяч рублей в месяц.

В рейтинг вошли 85 вузов из 39 российских городов.

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