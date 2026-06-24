В Рыбинске задержали бензиновых спекулянтов

Канистры с топливом у мужчин изъяли. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 23 июня, в рыбинскую полицию от местных жителей поступило сообщение, что двое неизвестных продают бензин в неположенном месте. Как сообщает «Черемуха», несанкционированная торговая точка появилась рядом с деревней Забава.

Личность продавцов установили. Сейчас полиция проводит проверку. Канистры с топливом у мужчин изъяли.

Как сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков, по данным на 9 утра 24 июня, бензин имеется на этих заправках:

ГАЗПРОМНЕФТЬ

- АЗС ул. Большая Тоговщинская, 34 — 92, 95, ДТ

- АЗС Ярославский тракт, 150 — в наличии 92, 95, ДТ

- АЗС Пошехонский тракт, 15 — в наличии 92, 95, ДТ

ТАТНЕФТЬ

- АЗС генерала Батова, 4б — в наличии 92, 95, ДТ

ЛУКОЙЛ

- Переборский тракт — в 92, 95, ДТ

АГЗ АвтоГазРесурс — газ в наличии.

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