Ярославцев снова порадует концертами Надежда Бабкина

Надежда Бабкина выступит с местными коллективами. Фото: Правительство Ярославской области.

Выступления пройдут с 26 июня по 7 июля в округах области. Жители и гости региона увидят концерты под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. В каждом округе на сцену вместе с ней выйдут местные коллективы.

В Ярославле концерт пройдет 1 июля в 19.00 на Советской площади и станет частью Театральной недели. Это станет большой радостью и для совсем юных фанатов певицы: вот уже несколько лет Бабкина, как ни удивительно, в тренде у подростков.

С Ярославской областью Надежду Георгиевну связывают многолетняя дружба и теплые отношения. Она уже не раз привозила в регион свои фестивали, спектакли и творческие проекты.