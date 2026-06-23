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НовостиЗвезды23 июня 2026 16:41

Ярославцев снова порадует концертами Надежда Бабкина

Она выступит на концертах всероссийского фестиваля-марафона «Песни России»
Георгий БРИНЧУК
Надежда Бабкина выступит с местными коллективами.

Надежда Бабкина выступит с местными коллективами.

Фото: Правительство Ярославской области.

Выступления пройдут с 26 июня по 7 июля в округах области. Жители и гости региона увидят концерты под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. В каждом округе на сцену вместе с ней выйдут местные коллективы.

В Ярославле концерт пройдет 1 июля в 19.00 на Советской площади и станет частью Театральной недели. Это станет большой радостью и для совсем юных фанатов певицы: вот уже несколько лет Бабкина, как ни удивительно, в тренде у подростков.

С Ярославской областью Надежду Георгиевну связывают многолетняя дружба и теплые отношения. Она уже не раз привозила в регион свои фестивали, спектакли и творческие проекты.