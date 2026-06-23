Новое пешеходное пространство скоро появится в Ярославле

Фото: Мэрия Ярославля.
В частности, на улице Максимова рабочие выполнили мощение, установили малые архитектурные формы и фонтан.
На улице Нахимсона подходит к концу укладка плитки. Также тут заменили водовод, выполнили переустройство инженерных сетей, а воздушные линии электроснабжения и связи убрали под землю.
На Депутатской проводят переустройство тепловой сети, а после установят современные малые архитектурные формы и декоративные светильники. В Депутатском переулке продолжается замена изношенных инженерных сетей. После специалисты приступят к благоустройству территории.
На улице Андропова уже завершен демонтаж старого покрытия на участке от улицы Нахимсона до улицы Кирова. Ведутся переустройство сетей связи и подготовка территории к дальнейшему благоустройству.
По возможности сохраняют деревья, а там, где это невозможно из-за их состояния или прохождения инженерных сетей, предусмотрено дополнительное озеленение.