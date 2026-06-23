Ярославцы подали более 3 тысяч заявок на выплаты за покраску домов

За покраску одноэтажного дома можно получить 25 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Около трех тысяч жителей Ярославской области претендуют на выплаты за покраску фасадов домов, стоящих у автомобильных трасс. В лидерах по числу поданных заявок - Ростовский, Рыбинский, Даниловский, Некрасовский, Ярославский, Пошехонский округа и Ярославль. В Некоузском и Переславль-Залесском округах активность оставляет желать лучшего.

В правительстве региона напомнили, что за покраску одноэтажного дома можно получить 25 тысяч рублей, двухэтажного - 45 тысяч, трехэтажного и выше - 60. Если приведены в порядок две и более хозпостройки, то доплачивается еще 10 тысяч рублей.

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