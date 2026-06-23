В Ярославской области три пьяные женщины осквернили памятник погибшим воинам

В Ярославской области задержали женщин, осквернивших Вечный огонь. Скриншот: группа "Подслушано без цензуры п.Борисоглебский"

В Ярославской области в отношении трех женщин возбудили уголовное дело по статье об осквернении памятников, сообщили в региональном СКР.

Преступление было совершено ночью 19 июня в поселке Борисоглебский. По предварительной версии, три пьяные местные жительницы надругались над памятью погибших воинов. В тот же день нарушительницы были задержаны полицией и доставлены в отдел.

Очевидцы в группе "Подслушано без цензуры п.Борисоглебский" опубликовали видео, на котором четко видно, как женщины "сушат попы" у Вечного огня.

"Что в голове, то и сушили", - пишут в комментариях.

"По мне, так надо в дворники. Этот же сквер убирать. И не просто метлой, а с шампунем мыть весь обелиск и площадку. И не важно сколько лет. Годик поработают, ума прибавится. Сажать считаю излишне, нужно чтобы пользу приносили".

"Как не стыдно? Ребята там на СВО воюют, получая ранения и тяжелые порой, погибают ради чего? Чтоб их память осквернялась, как и память ветеранов ВОВ? А ведь и они, и деды, и прадеды, и прапрадеды воюют и воевали ради того, чтоб они жили! Жили, но не так! Гнусно! Отвратительно! Бессовестно!".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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