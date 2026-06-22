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НовостиОбщество22 июня 2026 10:56

Еще один 200-балльник по ЕГЭ появился в Ярославской области

Им стал житель Тутаевского округа
Георгий БРИНЧУК
Михаил получил по 100 баллов сразу по двум предметам.

Михаил получил по 100 баллов сразу по двум предметам.

Фото: Правительство Ярославской области.

Выпускник центра образования №1 образовательного комплекса «Олимп» Михаил Снежков получил по 100 баллов по русскому языку и профильной математике.

В областном правительстве уточнили, что парень занимался на онлайн-курсах, консультировался с учителями по сложным темам, регулярно решал полные варианты ЕГЭ, засекая время.

Кроме Михаила, высший балл по профильной математике нынче получили 24 выпускника из Ярославля, Рыбинска, Тутаевского и Угличского округов.

А 100-балльников – вообще 70: кроме 25 по профильной математике, 24 – по русскому языку, 14 – по химии, 6 – по литературе и 1 – по истории. Трое выпускников набрали высший балл сразу по двум предметам.