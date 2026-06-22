Ярославль занял второе место в топе привлекательных для переезда городов

Ярославль - второй город в стране по привлекательности для переезда. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Ярославль занял второе место по привлекательности для переезда среди городов, население которых свыше 250 тысяч человек. Первое место занял Калининград.

Исследование провел Финансовый университет при Правительстве России. Опрос был проведен среди 13,5 тысяч жителей страны - они отвечали на вопрос, к каком городе хотели бы приобрести недвижимость и переехать туда. На третьем месте оказался город Сочи, далее - Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный, Тюмень, Тверь, Москва. Замыкают рейтинг Нижневартовск, Якутск и Нижний Тагил.

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