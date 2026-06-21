Жителям села в Ярославской области выкопали колодец, которым нельзя пользоваться

Жителям борисоглебского поселка приходится ездить за водой в соседние деревни. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

В селе Малахово Борисоглебского округа появился колодец-призрак: он есть, но пользоваться им нельзя.

Единственный общественных колодец в селе выкопали полтора года назад. Но радовались местные жители недолго: вода еле плескалась на уровне нижнего кольца, да и для питья оказалась непригодна - рыжая, мутная, с включениями грязи.

Сейчас наполняемость слегка улучшилась, но пить эту воду по-прежнему нельзя. Поэтому приходится людям ездить с канистрами в соседние деревни.

"В засушливые месяцы источник по-прежнему проще измерять ведрами, а не метрами. Сельчане уверены: строители не докопали три кольца. Эти самые кольца так и лежат рядом. Сигнал тревоги ушел на прямую линию президента и в Народный фронт", - рассказали в Ярославском отделении ОНФ.

После обращения общественников представители администрации округа выехали на место. Пробы воды отправили на анализ.

"Ждем результатов, берем ситуацию на контроль", - сказали в ОНФ.

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