В Ярославле в День памяти и скорби включат подсветку на телебашне

В Ярославле телебашня станет "Свечей памяти". ФОТО: филиал РТРС "Ярославский ОРТПЦ"

В день памяти и скорби, 22 июня, на телебашне Ярославля включат архитектурно-художественную подсветку. Она будет работать с 22 часов до полуночи.

На два часа телебашня окрасится в цвета свечи. По медиафасаду пустят надписи "Никто не забыт, ничто не забыто" и "22 июня - День памяти и скорби".

Тематические сценарии включат и на других телебашнях страны. Под свечу памяти, как и в Ярославле, будут стилизованы телебашни Великого Новгорода, Нальчика и Уфы. Изображение Вечного огня и Красной звезды появятся в Астрахани, Братске, Брянске, Иркутске и Улан-Удэ. В Симферополе на медиафасаде обратным отсчетом напомнили о времени нападения Германии на Советский Союз — четыре часа утра 1941 года.

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