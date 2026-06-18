В больнице №3 Ярославля заработал новый аппарат МРТ

В клинической больнице №3 начал работать новый кабинет магнитно-резонансной томографии. Фото: Правительство Ярославской области.

Для жителей Заволжского района Ярославля стала доступнее диагностика заболеваний. В больнице №3 заработал новый аппарат МРТ, обладающий высокой разрешающей способностью. На нем проводят исследования патологий центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов брюшной полости и малого таза.

Кабинет МРТ находится в помещении, где был сделан капитальный ремонт. Здесь созданы все условия для обеспечения норм безопасности, а также организованы комфортные зоны для пациентов. Работает на современном аппарате молодой специалисты, прошедший обучение в вузе по целевому направлению от больницы.

«Мы получили инструмент экспертного класса, который позволяет нашим врачам видеть то, что раньше было недоступно. Для нас это возможность повысить точность диагнозов, сократить время обследования и, как следствие, ускорить начало правильного лечения», – отметила главный врач клинической больницы №3 Ольга Мамонтова.

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