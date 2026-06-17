Рыбинские школьники попали в финал « Президентских состязаний»

В региональном этапе участвовали 60 школьников. Фото: Правительство Ярославской области.

В ходе регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» рыбинские команды обошли соперников из Ярославля, Рыбинского, Ростовского, Тутаевского и Ярославского муниципальных округов.

Дети соревновались в легкоатлетической эстафете, подвижных играх (эстафетах), спортивном многоборье (тестах) и теоретическом конкурсе.

В общекомандном зачёте среди городских класс-команд победителем стал Центр образования №30 Образовательного комплекса «Взлёт» г. Рыбинска.

Среди сельских класс-команд в общекомандном зачёте победил центр образования «Болтинский» Образовательного комплекса имени Г.А. Троицкого Рыбинского округа.

Победители, как сообщили в областном правительстве, будут участвовать в финальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», который пройдет в сентябре во Всероссийском детском центре «Орлёнок».