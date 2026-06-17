Над Ярославской областью временно запретят летать легким самолетам

Ограничения вводятся с 20 июня. Фото: Георгий БРИНЧУК

В Росавиации уведомили об ограничениях для легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотников в небе над Москвой и Московской областью, а также – над рядом других регионов центра России, в частности, Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями. Запрет не относится к судам государственной и экспериментальной авиации.

Соответствующее представление внесли в Минобороны, после чего Главный центр Единой системы организации воздушного движения ввел с 20 июня ограничения для воздушных судов в диапазоне высот до 5200 м.