Новая спортплощадка появилась в ярославском райцентре

Новая площадка в Новом Некоузе. Фото: Правительство Ярославской области.

Детско-спортивная площадка заработала в Фабричном переулке Нового Некоуза. Об этом сообщили в областном правительстве. Теперь детям и взрослым есть где с пользой провести время.

Нынче в регионе должны благоустроить 73 двора, также будут созданы 36 спортивно-игровых площадок, а еще починят то, что успело прийти в негодность после ремонта прошлых лет. Власти рассчитывают заранее привести в порядок еще 13 дворов и шесть спортивно-игровых площадок уже за счет финансирования 2027 года. На сегодняшний день завершено уже десять объектов.