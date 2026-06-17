В Рыбинске снесут около 20 аварийных домов

В Рыбинске сносят аварийные дома. Фото: Администрация Рыбинска.

В этом году в Рыбинске снесут около 20 аварийных строений, сказал глава города Дмитрий Рудаков:

«Такого масштабного наступления на аварийный фонд в Рыбинске не было давно. Подрядчик уже работает, мусор вывозят. План — завершить всё до наступления холодов».

Уже практически сравняли с землей деревянный дом на улице Левитана, который очень просили убрать местные жители. На очереди дома №29а и №29Б на Щепкина, №6 на Гаванской, №9а на Вяземского, №№6, 7 и 9 на Нефтяников, №23 и №25 на Пархинской, №43 и №3 на Поселковой, №23, №39, №15 и №17 на Северной Товарной, №15 и №29 на Чебышева.

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