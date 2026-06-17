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НовостиОбщество17 июня 2026 11:55

Ливень с градом и сильным ветром идет на Ярославскую область

Синоптики вновь опубликовали предупреждение об ухудшении погоды
Полина ВАЧНАДЗЕ
Гроза ожидается в Ярославле 17 июня.

Гроза ожидается в Ярославле 17 июня.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гроза, в некоторых районах с ливнем и градом ожидается в Ярославле и местами в Ярославской области в ближайшие часы. Во время грозы ветер усилится до 12-17 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 18 июня включительно.

Ярославцам советуют в непогоду отходить подальше от деревьев, линий электропередач и плохо укрепленных конструкций. Не стоит парковать машины рядом с ними.

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