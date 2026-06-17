Двум тысячам пенсионеров из Ярославской области увеличили пенсии

В этом году размер фиксированной выплаты равен 9 тысячам 584 рублям 70 копейкам. Фото: Ольга ЮШКОВА.

С начала этого года более двум тысячам пенсионеров из Ярославской области увеличили пенсию. Им исполнилось 80 лет и региональное отделения СФР автоматическим подняло в два раза размер фиксированной части страховой выплаты по старости.

«Для оформления прибавки никуда обращаться не надо. Повышенная пенсия начинает поступать гражданам со следующего месяца после дня рождения», - сказали в областном отделении Соцфонда.

Такое повышение касается только получателей страховой пенсии по старости. Инвалиды 1 группы уже получают удвоенную фиксированную выплату с момента установления инвалидности.

«Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты, поэтому у этой категории получателей после 80 лет увеличения не предусмотрено», – сообщил управляющий Отделением СФР по Ярославской области Сергей Русов.

В этом году размер фиксированной выплаты равен 9 тысячам 584 рублям 70 копейкам, ярославцы, отпраздновавшие 80-летие, будут получать 19 тысяч 169 рублей 40 копеек.

Кроме того, всем жителям Ярославской области старше 80 лет, а также инвалидам I группы, автоматически устанавливается выплату на уход. В 2026 году она составляет: к страховой пенсии 1413 рублей в месяц, а к социальной – 1 377 рублей.

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