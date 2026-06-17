На фестивале в Ростове Великом выступит Пелагея

В Ростов Великий приедет Пелагея. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Ростов Великий. Фест» пройдет в городе на озере Неро в воскресенье, 21 июня. На Соборной площади города выступит заслуженная артистка России Пелагея, известные фолк-коллективы и молодые исполнители. Традиционные мотивы будут представлены в новом, современном прочтении.

В Ростов Великий приедут единственное в мире трио электробалалаек «Зори Бэнд», русская электро-фолк-группа многоголосного пения «Clever Folk», группа в стиле фолктроники «Vetkafolk», одна из самых популярных фолк-рок-команд России «После 11», музыкальная группа «Ходила изба», проект «Хит Хор», фолк группа «Полынь Folk». Также в числе участников – победительница телепроекта «Голос. Уже не дети», лауреат международного фестиваля народной песни «Добровидение» Вероника Сыромля, фолк-певица, участница телешоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1», солистка этно-фьюжен-проекта «Полюшка» Полина Елисейская и обладательница Гран-при конкурса-фестиваля «София-2024» в номинации «Народный вокал. Дети» Софья Сырцова.

Ростовский кремль организует ярмарку и программу для гостей. Запланированы мастер-классы по финифти и колокольному звону, экскурсии и концерт колокольных звонов на звоннице Иоанна Богослова.

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