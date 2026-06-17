Больше 500 жителей Ярославской области пострадали от клещей за неделю

С 8 по 14 июня за медицинской помощью после укусов клещей обратились 572 жителя Ярославской области. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославской области продолжается сезон активности клещей. За неделю с 8 по 14 июня за медицинской помощью после укусов обратились 572 человека, 16% из них – дети.

Наибольшее количество пострадавших от кровососов – в Ярославле: 251 человек. В Рыбинске помощь медиков понадобилась 251 человеку, в Даниловском округе – 36, в Угличском – 19, в Тутаевском – 18.

«Самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Чтобы не подцепить клеща на природе: проводите самоосмотр, обрабатывайте одежду репеллентами», - сообщает Роспотребнадзор по Ярославской области.

Сдать клещей на исследование можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»:

— в Ярославле по адресу улица Воинова, дом 1, телефон 8(4852)73-36-42;

— в Рыбинске по адресу улица Солнечная, дом 39, телефон 8(4855)55-12-88;

— в Ростове Великом по адресу Перовский переулок, дом 19; телефон 8(48536) 62-543.

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