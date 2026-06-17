В тройном ДТП под Переславлем погибли два человека

Водитель и пассажир иномарки погибли в тройном ДТП в Ярославской области. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 16 июня в Переславском округе произошло крупное ДТП, в которое попали три машины.

Как сообщили в ярославской Госавтоинспекции, автомобиль «Митсубиси» столкнулся с грузовиком, который ехал в попутном направлении в сторону Ярославля. Затем иномарку отбросило на КАМАЗ, стоящий на обочине.

«Водитель «Митсубиси», 66-летний мужчина, и пассажир иномарки, женщина 64-х лет, скончались на месте до прибытия бригады скорой помощи», - сказали в Госавтоинспекции.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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