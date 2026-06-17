Детский лагерь в Ярославской области заплатит за травму мальчика

Детский лагерь компенсировал деньгами травму, полученную воспитанником. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Мама мальчика, пострадавшего во время отдыха, взыскала с летнего лагеря 150 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Воспитатель оставил детей без присмотра и два ребенка разодрались из-за мяча. Конфликт закончился печально для одного из них: врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Все, что произошло, сняли камеры видеонаблюдения.

Суд указал на то, что учреждение обязано обеспечивать безопасность каждого воспитанника, поэтому с организации взыскали моральный вред.

«Судебный пристав незамедлительно направил постановление о возбуждении должнику, где предупредил о всех мерах принудительного исполнения и об уголовной ответственности. В связи с тем, что денежные средства поступили после того, как закончился срок добровольного исполнения, поэтому организация заплатила исполнительский сбор в 20 тысяч рублей», - сказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

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