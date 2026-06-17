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НовостиОбщество17 июня 2026 8:10

Детский лагерь в Ярославской области заплатит за травму мальчика

Мама ребенка получит 150 тысяч рублей как компенсацию морального вреда
Полина ВАЧНАДЗЕ
Детский лагерь компенсировал деньгами травму, полученную воспитанником.

Детский лагерь компенсировал деньгами травму, полученную воспитанником.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Мама мальчика, пострадавшего во время отдыха, взыскала с летнего лагеря 150 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Воспитатель оставил детей без присмотра и два ребенка разодрались из-за мяча. Конфликт закончился печально для одного из них: врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Все, что произошло, сняли камеры видеонаблюдения.

Суд указал на то, что учреждение обязано обеспечивать безопасность каждого воспитанника, поэтому с организации взыскали моральный вред.

«Судебный пристав незамедлительно направил постановление о возбуждении должнику, где предупредил о всех мерах принудительного исполнения и об уголовной ответственности. В связи с тем, что денежные средства поступили после того, как закончился срок добровольного исполнения, поэтому организация заплатила исполнительский сбор в 20 тысяч рублей», - сказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

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