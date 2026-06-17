Трамвайное движение полностью запустят в Ярославле в 2026 году

В Ярославле идет реконструкция трамвайной инфраструктуры. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Полноценное трамвайное движение в Ярославле планируют запустить в 2026 году. Об этом сообщили на заседании профильного комитета в областной Думе.

"Завершены строительно-монтажные работы на ключевых линейных этапах, в Дзержинском районе запущено движение сразу по нескольким обновленным маршрутам. Реконструкция трамвайного депо завершится в следующем году", - сказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов.

На данный момент построено 24,3 километра трамвайных путей. Ходят трамваи №6к от ЯМЗ до улицы Блюхера», №5к от ЯМЗ до больницы №9», №5р от больницы №9 до ТРЦ «Рио» и №6р от ТРЦ «Рио» до улицы Блюхера.

В Дзержинском районе установлены 36 остановочных комплекса. Всего по городу их будет 63. Идет по графику строительство диспетчерского центра на улице Елены Колесовой - объект завершат в 2026 году. Параллельно продолжается поставка специализированной техники для обслуживания путей, контактной сети, уборки снега и устранения нештатных ситуаций.

В ближайших планах – ремонт путей Кировском и Ленинском районах, реконструкция двух трамвайных путепроводов и возобновление движения по маршрутам №5р и 6р до Ярославского моторного завода.

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