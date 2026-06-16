У башни и сторожки Крестовоздвиженской церкви в Ростове Великом появился новый хозяин

У старинного здания теперь новый хозяин. Фото: Правительство Ярославской области.

Старинное здание 1859 года постройки ушло с молотка за 2,1 миллиона рублей. Это, как сообщили в областном правительстве, уже шестой изъятый памятник архитектуры, который с начала года нашел нового владельца. Ранее инвесторы приобрели исторические здания в Рыбинске, Мышкине, Угличе и селе Великом Гаврилов-Ямского округа.

Покупатель может вернуть практически всю сумму, уплаченную за объект, направив средства на его восстановление. Кроме того, действует федеральная программа льготного кредитования: ставка составляет 9% годовых, а для проектов по созданию гостиниц – всего 6%.

Сейчас на торгах находится еще 21 объект культурного наследия.