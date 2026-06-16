Ярославна узнала об увольнении, перестав получать зарплату

Зарплату женщине выдадут. Фото: Георгий БРИНЧУК

С 2021 года горожанка работала охранником. В сентябре прошлого года ей перестала приходить зарплата. Женщина запросила на Госуслугах выписку из электронной трудовой книжки и выяснила, что уволена по соглашению сторон.

Проект соглашения о расторжении трудового договора заявительница получила по почте уже после внесения записи об увольнении в электронную трудовую книжку и не подписывала его, поскольку не была согласна с фактом прекращения трудовых отношений и суммой расчета задолженности по зарплате. Ярославна обратилась в прокуратуру.

По результатам проверки представители надзорного ведомства подали иск о признании записи в электронной трудовой книжке заявительницы недействительной, изменении формулировки и даты увольнения, взыскании задолженности по заработной плате и компенсации за задержку заработной платы.

Суд удовлетворил завяленные требования и взыскал в пользу женщины задолженность по зарплате и задержку ее выплаты на общую сумму 129 тысяч рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.