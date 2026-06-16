Житель Данилова осужден за жестокую расправу над бывшей женой

Виновник получил девять с половиной лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Преступление 40-летний горожанин совершил в апреле прошлого года. Вечером он поссорился с бывшей женой и нанес ей больше двадцати ударов ножами и более сорока - твёрдым тупым предметом в область головы, груди и живота, от которых жертва скончалась.

Как сообщили в областном суде, вину в убийстве подсудимый не признал, полагая, что преступление совершил в состоянии аффекта. Но собранные доказательства это не подтвердили.

Даниловский районный суд приговорил горожанина к девяти с половиной годам колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить компенсацию морального вреда близким потерпевшей и ее двум несовершеннолетним детям погибшей.

Приговор в законную силу не вступил, в течение 15 суток может быть обжалован в апелляционном порядке.