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НовостиОбщество16 июня 2026 14:32

Все загородные лагеря Ярославской области прошли необходимые проверки

В каждом таком учреждении должен быть специалист, отвечающий за безопасность
Георгий БРИНЧУК
В лагерях обеспечат безопасность детей.

В лагерях обеспечат безопасность детей.

Фото: Правительство Ярославской области.

Вопросы организации отдыха и оздоровления детей рассмотрели на заседании правительства области. Проверки прошли все загородные лагеря, получив паспорта пожарной и антитеррористической безопасности. Глава региона поручил проверить, чтобы в каждом лагере был специалист, отвечающий за вопросы безопасности.

Трудиться с детьми летом будут более трех тысяч педагогов и около 400 медиков. На базе ЯГПУ имени К.Д. Ушинского и колледжей региона подготовлены 840 вожатых.

За лето более 51 тысячи детей отдохнут в 476 загородных, профильных, палаточных лагерях, лагерях с дневным пребыванием и труда и отдыха. Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также ребятам из семей участников СВО, предусмотрены бесплатные путевки: этой возможностью смогут воспользоваться более 10 тысяч человек.