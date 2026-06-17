Невролог рассказал, чем опасен резкий подъем по будильнику

Вскакивать по звонку будильника - вредно для организма. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Резкий подъем по звонку будильника – не только не любимый многими, но и вредный ритуал. Чем он опасен, телеканалу «Саратов 24» рассказала врач-невролог Ирина Завалко.

Привычка сразу же вскакивать с кровати вызывает стресс у организма, увеличивает риск инфаркта или инсульта. Кроме того, внезапное пробуждение способно спровоцировать ортостатическую гипотензию – падение давления при резкой смене положения тела из горизонтального в вертикальное.

«Следует подниматься с кровати очень осторожно. Подобный способ позволит организму легче и быстрее адаптироваться и минимизирует вероятность неприятных последствий», - говорит специалист.

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