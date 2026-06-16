Ярославец потерял 2 миллиона рублей, пытаясь заработать на бирже

Незадачливый "инвестор" из Ярославля остался без двух миллионов кредитных денег. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

44-летний житель Ярославля в интерне познакомился с девушкой и остался без двух миллионов рублей.

Новая знакомая представилась сотрудницей биржи и предложила мужчине заработать на инвестициях. Ярославца передали в руки куратора и тот приступил к «разводу», обещая прибыль.

Будущий потерпевший перешел по ссылкам, которые ему скинули, установил приложения и взял несколько кредитов, чтобы пополнить электронный кошелек. Когда увидел первую «прибыль», то воодушевился и попытался вывести деньги. Но аккаунт на инвестиционной площадке заблокировали, а «сотрудники биржи» исчезли.

Незадачливый инвестор обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен