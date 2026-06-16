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НовостиПроисшествия16 июня 2026 11:57

Ярославец потерял 2 миллиона рублей, пытаясь заработать на бирже

Увеличить свой доход ему предложила случайная знакомая из Сети
Полина ВАЧНАДЗЕ
Незадачливый "инвестор" из Ярославля остался без двух миллионов кредитных денег.

Незадачливый "инвестор" из Ярославля остался без двух миллионов кредитных денег.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

44-летний житель Ярославля в интерне познакомился с девушкой и остался без двух миллионов рублей.

Новая знакомая представилась сотрудницей биржи и предложила мужчине заработать на инвестициях. Ярославца передали в руки куратора и тот приступил к «разводу», обещая прибыль.

Будущий потерпевший перешел по ссылкам, которые ему скинули, установил приложения и взял несколько кредитов, чтобы пополнить электронный кошелек. Когда увидел первую «прибыль», то воодушевился и попытался вывести деньги. Но аккаунт на инвестиционной площадке заблокировали, а «сотрудники биржи» исчезли.

Незадачливый инвестор обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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