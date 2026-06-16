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НовостиОбщество16 июня 2026 11:35

В Ярославле во время гидравлических испытаний на сетях нашли 439 дефектов

Больше 60% из них устранили
Полина ВАЧНАДЗЕ
Больше половины выявленных на теплосетях Ярославля дефектов уже устранено.

Больше половины выявленных на теплосетях Ярославля дефектов уже устранено.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

При гидравлических испытаниях на тепловых сетях в Ярославле выявили 439 дефектов. Как сообщили в мэрии города, 274 из них – то есть 62,4% - уже устранены.

«На сетях ПАО «ТГК-2» обнаружено 156 дефектов, из которых устранено 103. На объектах АО «Ярославские энергетические системы» выявлено 279 дефектов, устранено 168. На сетях ООО «АДС» обнаружено четыре дефекта, три из них уже устранены, работы по ликвидации оставшегося продолжаются», - уточнили в мэрии.

Испытания на сетях проходят по графику, который утвержден ДГХ. Первый этап проверок завершен.

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