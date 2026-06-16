Из-за влажных салфеток в Рыбинске затопило стоками несколько подвалов

В районе улицы Орджоникидзе огромная пробка заткнула трубу ровно между двух колодцев.

Специалисты «Яроблводоканала» все чаще сталкиваются с засорами канализации, которые возникают из-за гигиенических средств. На прошлой неделе устраняли засор в коллекторе на десятиметровой глубине, из-за которого были затоплены подвалы нескольких многоквартирных домов.

Чаще всего аварии случаются из-за нерастворяемых влажных салфеток и влажной туалетной бумаги, которые смывают в унитаз.

«Также серьезную проблему создают памперсы. Все эти изделия не разлагаются в воде, как обычная туалетная бумага, а сплетаются в плотные волокнистые комы, которые намертво закупоривают трубы, - рассказал главный инженер ГП ЯО «Яроблводоканал» Евгений Шибаев.

Особенно трудно приходится рабочим, когда засоряются магистральные коллекторы на большой глубине. Не так давно в районе улицы Орджоникидзе огромная пробка заткнула трубу ровно между двух колодцев – на расстоянии 24 метров от каждого. Чтобы найти место и расчистить его, потребовалось больше недели.

Специалисты «Яроблводоканала» просят жителей региона не использовать унитаз как мусорное ведро. Утилизируйте салфетки, средства гигиены и другие твёрдые бытовые отходы исключительно в мусорный контейнер.

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