Рыбинские инспекторы остановили пьяного водителя с наркотиками в машине

Рыбинские инспекторы "удачно" остановили машину для проверки документов водителя. Фото: УМВД по Ярославской области.

Рыбинские инспекторы на дороге в Покровском СП для проверки документов остановили «Шкоду». Ей управлял житель Череповца с явными признаками алкогольного опьянения, но от медицинской экспертизы он отказался.

«Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение и лишен водительского удостоверения, однако управлял автомобилем знакомого, который находился на пассажирском сиденье», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Во время осмотра иномарки в багажнике нашли канистру из-под машинного масла, в которой лежали две таблетницы. Как потом установили эксперты, вещество в таблетницах было синтетическим наркотиком. Он принадлежал хозяину машины.

Мужчин доставили в отдел, а машину – на штрафстоянку. В отношении одного задержанного возбудили уголовное дело за нарушение ПДД и протокол об административном правонарушении. Владелец «Шкоды» может получить срок по наркостатье.

«Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил полицейским, что случайно нашел вещество в подъезде своего дома и решил оставить для личного потребления», - сказали в УМВД.

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