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НовостиПроисшествия16 июня 2026 10:35

Рыбинские инспекторы остановили пьяного водителя с наркотиками в машине

Проверка документов обернулась для двух гостей из Череповца уголовными делами
Полина ВАЧНАДЗЕ
Рыбинские инспекторы "удачно" остановили машину для проверки документов водителя.

Рыбинские инспекторы "удачно" остановили машину для проверки документов водителя.

Фото: УМВД по Ярославской области.

Рыбинские инспекторы на дороге в Покровском СП для проверки документов остановили «Шкоду». Ей управлял житель Череповца с явными признаками алкогольного опьянения, но от медицинской экспертизы он отказался.

«Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение и лишен водительского удостоверения, однако управлял автомобилем знакомого, который находился на пассажирском сиденье», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Во время осмотра иномарки в багажнике нашли канистру из-под машинного масла, в которой лежали две таблетницы. Как потом установили эксперты, вещество в таблетницах было синтетическим наркотиком. Он принадлежал хозяину машины.

Мужчин доставили в отдел, а машину – на штрафстоянку. В отношении одного задержанного возбудили уголовное дело за нарушение ПДД и протокол об административном правонарушении. Владелец «Шкоды» может получить срок по наркостатье.

«Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил полицейским, что случайно нашел вещество в подъезде своего дома и решил оставить для личного потребления», - сказали в УМВД.

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