Ярославские педагоги обучены действиям при угрозе БПЛА и ракетной опасности

Педагоги региона получили инструкции по действиям при угрозе БПЛА. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Утром 16 июня в Ярославской области, как раз в тот момент, когда многие девятиклассники собирались на ОГЭ, объявили ракетную опасность. Естественно, у родителей возник резонный вопрос: отправлять ли детей на экзамен.

В министерстве образования Ярославской области сообщили, что педагоги проинструктированы о действиях при объявлении беспилотной опасности и получили детальные инструкции об алгоритме реагирования.

"Кроме того, Ярославская область регулярно участвует во всероссийских учениях по антитеррористической защищенности, где под руководством силовых структур отрабатываются практические навыки поведения в чрезвычайных ситуациях", - сказали в министерстве.

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