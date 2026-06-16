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НовостиОбщество16 июня 2026 5:52

Ярославские педагоги обучены действиям при угрозе БПЛА и ракетной опасности

Навыки регулярно отрабатывают
Полина ВАЧНАДЗЕ
Педагоги региона получили инструкции по действиям при угрозе БПЛА.

Педагоги региона получили инструкции по действиям при угрозе БПЛА.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Утром 16 июня в Ярославской области, как раз в тот момент, когда многие девятиклассники собирались на ОГЭ, объявили ракетную опасность. Естественно, у родителей возник резонный вопрос: отправлять ли детей на экзамен.

В министерстве образования Ярославской области сообщили, что педагоги проинструктированы о действиях при объявлении беспилотной опасности и получили детальные инструкции об алгоритме реагирования.

"Кроме того, Ярославская область регулярно участвует во всероссийских учениях по антитеррористической защищенности, где под руководством силовых структур отрабатываются практические навыки поведения в чрезвычайных ситуациях", - сказали в министерстве.

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