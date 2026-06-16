Режим ракетной опасности отменили в Ярославской области.

В Ярославской области отменили ракетную опасность, которую объявляли утром 16 июня. Режим действовал около часа, приблизительно с 7 до 8.

Были введены ограничения для транспорта на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой в Ярославле.

"Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено", - сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Угроза беспилотной опасности в регионе сохраняется.

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