От запаха гари можно задохнуться: в Ярославской области горит свалка ТБО

Мусорный полигон у Ростова Великого загорелся 13 июня. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Жители Ростова Великого и Ростовского округа с 14 июня жалуются на запах гари.

«Запах едкий, это просто жесть. На улицу не выйти, единственный вариант – находиться в помещении с закрытыми наглухо окнами. Спасибо, что жара поспала», - пишут ростовцы.

«Вся Куба в дыму, от запаха гари можно задохнуться. Что происходит, почему власти не комментируют ситуацию?».

Долгое время жители города не понимали, откуда тянется дым, и только предполагали, что горит мусорный полигон. Эти предположения подтвердили в ярославском управлении МЧС.

Сообщение о возгорании свалки ТБО в деревне Хонятино поступило спасателям в 13 июня в 18 часов.

«К ликвидации привлечено восемь человек личного состава и четыре машины. Пострадавших нет», - сказали в управлении.

Информация будет уточняться.

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