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НовостиОбщество15 июня 2026 7:06

На пляже в Ярославле спасли тонущую девочку

Трагедии удалось избежать, потому что ребенка вовремя заметили
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ярославле спасли тонущую девочку. ФОТО: ЯРОО "Ярославское общество спасания на водах"

В Ярославле спасли тонущую девочку. ФОТО: ЯРОО "Ярославское общество спасания на водах"

На пляже в парке Подзеленье Ярославля 13 июня спасли девочку. Во время плавания она запаниковала и начала тонуть.

«Спасатель Данил Бойко в это время патрулировал акваторию им по сигналу мужчины, оказавшегося в воде рядом с девочкой, незамедлительно подал спасательный круг и помог пострадавшей забраться в лодку», - рассказали в ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах».

В Ярославле на новой неделе похолодало и вряд ли сейчас дети и подростки соберутся купаться. Но жаркие дни впереди.

«Уважаемые родители! Категорически не рекомендуется отпускать несовершеннолетних детей на пляж без сопровождения взрослых. Нахождение детей у воды без присмотра создает прямую угрозу их жизни и здоровью. Даже если ребенок умеет плавать, он может столкнуться с судорогой, запутаться в водорослях, попасть в водоворот или не заметить подводное течение», - предупреждают спасатели.

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