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НовостиОбщество14 июня 2026 8:56

Выезд из Ярославля в Москву снова открыт

Но угроза БПЛА не отменена
Георгий БРИНЧУК
Ограничения для движения отменены.

Ограничения для движения отменены.

Фото: Правительство Ярославской области.

Губернатор Михаил Евраев сообщил об отмене ранее введенных ограничений движения транспорта.

Напомним, Ярославская область дважды за день подверглась атаке вражеских беспилотников. Пришлось перекрыть перекрестое Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Сейчас эти ограничения сняты. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.

На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.

Угроза беспилотной опасности сохраняется. Ждите сигнала "Отбой беспилотной опасности".