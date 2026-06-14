Выезд из Ярославля в Москву снова открыт

Ограничения для движения отменены. Фото: Правительство Ярославской области.

Губернатор Михаил Евраев сообщил об отмене ранее введенных ограничений движения транспорта.

Напомним, Ярославская область дважды за день подверглась атаке вражеских беспилотников. Пришлось перекрыть перекрестое Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Сейчас эти ограничения сняты. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.

На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.

Угроза беспилотной опасности сохраняется. Ждите сигнала "Отбой беспилотной опасности".