Ярославская область повторно подверглась атаке вражеских беспилотников

Область повторно атакуют вражеские дроны. Фото: КП

О новой атаке украинских дронов сообщил глава региона Михаил Евраев.

"Наш регион сегодня повторно подвергается вражеской атаке украинских БПЛА", - сказал он.

Ради безопасности опять перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Водителям посоветовали пока отказаться от поездок в этом направлении и его окрестностей либо объехать указанный участок.

Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.

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