Смертельное ДТП под Ярославлем унесло две жизни

Место происшествия. Фото: УМВД РФ по Ярославской области.

Автокатастрофа произошла в половине девятого вечера 13 июня на 4 км автодороги «Глебовское-Долгуново» в Ярославском округе.

По предварительной информации, 51-летний водитель BMW X5 не справился с управлением, машина угодила в кювет и перевернулась.

Шофер и 36-летняя пассажирка погибли на месте. Еще две пассажирки 9-летняя девочка и 42-летняя женщина с травмами доставлены в больницу.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.