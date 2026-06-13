Старушке стало плохо в ярославском троллейбусе без кондиционера

Кондиционера в троллейбусе просто нет. Фото: телеграм-канал Подслушано в Ярославле 18+ (все новости)

О происшествии сообщили пользователи соцсетей. По словам очевидцев, случилось все 12 июня в троллейбусе пятого маршрута.

Около полудня пожилая женщина из-за жары почувствовала себя плохо. Водителя попросили включить кондиционер, но он объяснил, что машина им не снабжена.

- Была опубликована информацию, что в общественном транспорте должен соблюдаться оптимальный температурный режим в обязательном порядке. Почему это требование не соблюдается? – недоумевают пассажиры.

Судя по внешнему виду троллейбуса, кондиционера там действительно нет: это старая машина. На фото заметно, что водитель был вынужден даже открыть переднюю дверь, чтобы в салон проникал воздух.