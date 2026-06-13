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НовостиОбщество13 июня 2026 16:02

Неопытные ярославские водители стали чаще нарушать правила

Количество ДТП, совершенных ими, подскочило на четверть
Георгий БРИНЧУК
Неопытные водители все чаще совершают ДТП. Фото: госавтоинспекция Ярославской области

Неопытные водители все чаще совершают ДТП. Фото: госавтоинспекция Ярославской области

Как сообщили в региональной госавтоинспекции, с начала года по вине водителей со стажем управления транспортом менее двух лет случилось 19 аварий – на 26% больше, чем с января по май 2025 года.

В ДТП погибли двое и пострадали 29 человек, что тоже существенно больше, чем в прошлом году.

Чаще всего неопытные нарушители совершали съезд с дороги, столкновение, наезд на пешехода, наезд на препятствие и опрокидывание транспортного средства. Причины – несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, наезд на препятствие, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, выезд на полосу встречного движения и неправильный выбор дистанции.