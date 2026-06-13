В последний выходной ярославцы смогут уехать в Москву на дополнительных поездах

Вагонов в поездах до столицы и обратно в праздники больше. Фото: Георгий БРИНЧУК

Скоростные электропоезда «Ласточка» Кострома – Москва, как сообщили в РЖДЮ, курсируют составами из десяти вагонов, количество вагонов увеличено вдвое на праздничные выходные.

В частности, больше шансов уехать завтра на дневной костромской «Ласточке» из столицы, а в понедельник – в Москву на вечерней из Костромы.

Также на праздничные выходные пополнены дополнительными вагонами скорые фирменные поезда «Виталий Предыбайлов» Ярославль – Москва.

Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», в кассах дальнего следования.