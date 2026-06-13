Ярославец изрубил соседа по даче топором за громкую музыку

Виновнику грозит срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

О пациенте с рублеными ранами в полицию сообщили из больницы.

Виновника вскоре нашли. Оказалось, пострадавший громко слушал музыку ночью на даче – и разбудил уставшего после возлияний соседа. Последний взял топор, пришел на участок меломана и нанес последнему несколько ударов.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».