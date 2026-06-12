«Azimut отель Ярославль» уйдет с молотка

«Azimut отель Ярославль» выставили на торги. Фото: Правительство Ярославской области.

В перечень, как сообщили в областном правительстве, включены еще около 40 объектов. Это нежилые здания, помещения и комплексы в разных округах области.

Одним из самых известных комплексов, которые уйдут с молотка, стал Azimut отель Ярославль» на Московском проспекте. Вместе со зданием новый собственник получит и все движимое имущество. Объект ликвидный и будет интересен инвесторам, которые видят, как в регионе растет сфера туризма и увеличивается турпоток.

Также нынче новый хозяин появился у гостиницы в Ростове Великом, а ранее был продан «Яротель Центр» в Ярославле. Всего в 2025-м от реализации имущества в бюджет поступило почти 1,9 миллиарда рублей, что в восемь раз больше, чем в 2024 году. С начала этого года продано уже 17 объектов почти на 340 миллионов рублей.