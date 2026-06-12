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НовостиОбщество12 июня 2026 12:55

В Ростове Великом гремит «Кантата. Россия»

Там проходит всероссийский марафон классической музыки
Георгий БРИНЧУК
В Ростове Великом выступили звезды мировой величины.

В Ростове Великом выступили звезды мировой величины.

Фото: Правительство Ярославской области.

«Кантата» в День России объединила 15 городов, включая Ростов Великий.

На Соборной площади выступили Ярославский симфонический оркестр и филармоническая хоровая капелла «Ярославия», а также перная певица Любовь Казарновская, лауреаты международных конкурсов и солисты проекта «Молодая опера России».

Вечером, напомнили в областном правительстве, праздничную программу продолжит концерт народного артиста России Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. В исполнении музыкантов прозвучат джазовые интерпретации произведений великих русских композиторов, а также авторские композиции.