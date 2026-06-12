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НовостиОбщество12 июня 2026 11:32

Перед Днем России открылась художественная выставка о Ярославле

Авторы полотен – ярославские художники
Георгий БРИНЧУК
Экспозиция привлекает внимание горожан.

Экспозиция привлекает внимание горожан.

Фото: Мэрия Ярославля.

Выставка разделена на две части: на улице Максимова и на верхнем ярусе Волжской набережной возле Арсенальной башни.

В экспозиции собраны картины с городскими пейзажами разных эпох, исполненные в самых разнообразных художественных техниках — от классической масляной живописи до современной графики.

В мэрии напомнили, что Ярославский союз художников является одним из самых крупных и авторитетных в России. Он объединяет более 200 живописцев, графиков, скульпторов, иконописцев и мастеров монументального искусства.