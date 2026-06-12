Купаться теперь запрещено абсолютно на всех ярославских пляжах

Об этом предупредили в мэрии: вода нигде не соответствует санитарным нормам.
Ранее Роспотребнадзор разрешал водные процедуры на Норском пляже, но сейчас и он не является безопасным.
Купание в такой воде может привести к инфекционным и паразитарным заболеваниям, аллергическим реакциям и другим проблемам со здоровьем.
Ecли вода на официальных пляжах не соответствует нормам, следует воздержаться от купания и игр в воде на всех пляжах города.
Следите за официальными сообщениями Роспотребнадзора о результатах повторных проб воды и снятии ограничений.