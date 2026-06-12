Купаться теперь запрещено абсолютно на всех ярославских пляжах

Купаться запрещено на всех пляжах. Фото: МКУ "Центр гражданской защиты" города Ярославля

Об этом предупредили в мэрии: вода нигде не соответствует санитарным нормам.

Ранее Роспотребнадзор разрешал водные процедуры на Норском пляже, но сейчас и он не является безопасным.

Купание в такой воде может привести к инфекционным и паразитарным заболеваниям, аллергическим реакциям и другим проблемам со здоровьем.

Ecли вода на официальных пляжах не соответствует нормам, следует воздержаться от купания и игр в воде на всех пляжах города.

Следите за официальными сообщениями Роспотребнадзора о результатах повторных проб воды и снятии ограничений.