В смертельном ДТП в Ярославской области погиб пенсионер

Предполагаемый виновник аварии погиб. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Автокатастрофа случилась в три часа дня 11 июня на 326 км ФАД М-8 «Холмогоры» в районе деревниКузьмино Даниловского округа.

79-летний водитель Renault Logan, двигаясь со стороны Ярославля в направлении Данилова, выскочил сначала на обочину, но не справился с управлением. Машину вынесло на встречку, где она столкнулась с автомобилем Škoda Octavia под управлением 39-летнего мужчины.

Водитель Renault Logan умер в больнице, его 76-летняя пассажирка, а также шофер и двое мужчин 20 и 40 лет, пассажиры «Шкоды», госпитализированы с травмами.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.