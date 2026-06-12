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НовостиПроисшествия12 июня 2026 6:00

В смертельном ДТП в Ярославской области погиб пенсионер

Еще четверо получили серьезные травмы
Георгий БРИНЧУК
Предполагаемый виновник аварии погиб. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Предполагаемый виновник аварии погиб. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Автокатастрофа случилась в три часа дня 11 июня на 326 км ФАД М-8 «Холмогоры» в районе деревниКузьмино Даниловского округа.

79-летний водитель Renault Logan, двигаясь со стороны Ярославля в направлении Данилова, выскочил сначала на обочину, но не справился с управлением. Машину вынесло на встречку, где она столкнулась с автомобилем Škoda Octavia под управлением 39-летнего мужчины.

Водитель Renault Logan умер в больнице, его 76-летняя пассажирка, а также шофер и двое мужчин 20 и 40 лет, пассажиры «Шкоды», госпитализированы с травмами.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.