Сотрудники ярославского УФСБ поймали северного взяточника

Задержание подозреваемого. Фото: УФСБ по Ярославской области

Сыктывкарская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя Сосногорской механизированной дистанции инфраструктуры Северо-Восточной дирекции по эксплуатации путевых машин ОАО «РЖД».

Руководителю инкриминируют получение взятки в крупном размере, превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности и мошенничество с использованием служебного положения.

По версии следствия, с 21 июня по 16 октября 2024 года обвиняемый систематически получал деньги от представителя коммерческой организации за общее покровительство, предоставление специализированной техники и направление подчиненных на работы в рамках исполнения договора на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию модульных конструкций для оборудования пунктов обогрева на железной дороге.

Кроме того, используя служебное положение, мужчина обманут того же представителя организации, пообещав за 60 тыс. рублей направить рабочего в другой регион, однако свое обязательство не выполнил, а деньги забрал себе. Сумма взяток и похищенных путем обмана денег превысила 890 тысяч рублей.

Незаконная деятельность пресечена сотрудниками управлений ФСБ России по Республике Коми и Ярославской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сосногорский городской суд Республики Коми.