Внесены изменения в бюджет Ярославской области на 2026 год

Бюджет области изменился. Фото: Правительство Ярославской области.

Все дополнительные средства, как сообщили в областном правительстве, направят на конкретные нужды региона. Расходы вырастут на ту же сумму и составят 168,1 миллиарда.

Почти 800 миллионов рублей дополнительно получит Областная детская клиническая больница. На эти деньги возведут новый корпус для маленьких пациентов.

21 миллион рублей пойдет на лекарственное обеспечение, чтобы льготники получали необходимые препараты без задержек. 55,5 миллиона направили на жилищные выплаты для медицинских работников.

Еще 2,7 миллиарда рублей направят в резервный фонд правительства области, благодаря которому оперативно решаем неотложные проблемы и помогаем людям в сложных ситуациях.

Расходы на культуру и проведение массовых мероприятий вырастут на 175,8 миллиона рублей, поскольку подобные события влияют на качество жизни и делают регион привлекательнее для гостей и инвесторов. На спорт выделят дополнительные 50,3 миллиона.

Также предусмотрены средства на переселение из аварийного жилья, развитие молодежной политики и патриотическое воспитание, поддержку некоммерческих организаций и другие важные направления. Дефицит не меняется, все обязательства будут выполнены.