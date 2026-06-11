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НовостиПроисшествия11 июня 2026 15:47

Стали известны подробности пожара на ул. 8 Марта в Ярославле

Там горели сразу два дома
Георгий БРИНЧУК
Дома сильно пострадали.

Дома сильно пострадали.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Ранее мы сообщали о пожаре в частном секторе Ярославля, который случился 10 июня.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, там сначала вспыхнул дом на три семьи. Из-за плотной застройки, которая осложнила борьбу с огнем, пострадало еще одно жилое здание.

Пожар ликвидировали 24 человека личного состава и 6 единиц техники МЧС России. К счастью, никто не пострадал.

Огнем уничтожена кровля одного дома, крыльцо, частично торцевая стены и внутренняя отделка другого дома на площади 200 квадратных метров. Повреждены стены и потолок, а также материальные ценности в обоих домах на площади 70 квадратных метров.

Обстоятельства пожара устанавливают дознаватели МЧС России.